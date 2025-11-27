Ana 'treme' com palpite de Leandro para segredo que envolve milagre

No Secret Story 9, Leandro tem várias teorias para os segredos da Casa. Ana é uma das vítimas e o palpite do concorrente está relacionado com a verdade. Leandro acredita que Ana presenciou um milagre. Recorde-se que o segredo de Ana é: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.

