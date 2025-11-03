No Secret Story 9, Ana e Pedro Jorge pegam-se depois da cadeira quente. A concorrente acusa o colega de «só falar alto» para as mulheres e o clima aquece. Veja tudo.
Ana volta a acusar Pedro Jorge de «só gritar com mulheres» e o clima aquece: «Pede para sair!»
- Hoje às 09:18
01:45
Ana volta a acusar Pedro Jorge de «só gritar com mulheres» e o clima aquece: «Pede para sair!»
Hoje às 09:18
04:23
Para levar Pedro ao limite, Bruna e Ana Cristina colocam uma chupeta e um soutien em cima do concorrente
Há 54 min
04:52
Liliana zangada com Fábio: «Não gosto de mentiras e tu achas normal»
Há 1h e 9min
04:58
Leandro tenta alertar Pedro Jorge depois de picardia com Bruna e Ana Cristina: «Deste-lhes o que elas queriam»
Há 1h e 13min
05:26
Pedro Jorge rebenta depois de provocações de Bruna e Ana Cristina: «É terrorismo psicológico!»
Há 1h e 37min
04:23
Pedro Jorge levado a um limite: «Bruna não me toques!»
Há 1h e 39min
04:08
No dia em que terminou tudo com Marisa, Bruna e Ana Cristina não param de picar Pedro Jorge
Há 1h e 39min
05:30
Pedro é capaz de ultrapassar limites com Bruna e Ana Cristina? Concorrente avisa: «Não me responsabilizo pelas minhas atitudes»
Há 1h e 45min
05:30
Depois de terminar casamento com Marisa, Pedro Jorge passa-se com Ana Cristina e Bruna
Há 1h e 46min
06:38
Ana Cristina arrasa colega: «Ele é muito má pessoa, tem muito ódio»
Há 2h e 3min
08:59
Diferença notável? Marisa tem gesto marcante com Bruno que não teve com Pedro
Há 2h e 6min
05:18
Liliana para Fábio: «Não quero ter mais nada, não me quero magoar»
Há 2h e 27min
07:32
Liliana põe um ponto final na relação com Fábio? «A partir de hoje, os nossos jogos vão ser individuais»
Há 2h e 32min
02:01
«Disseste que não ias mentir mais e fizeste»: Liliana furiosa com Fábio
Há 2h e 33min
09:40
Relação de Marisa e Pedro chega ao fim. As imagens mais fortes da decisão drástica
Há 2h e 33min
01:54
Leandro 'pega-se' com Raquel e Ana Cristina: «Incomodo e vou continuar a incomodar!»
Há 2h e 36min
02:08
«Precisas do Pedro. Mais ninguém te dá...»: Raquel faz duras críticas a Liliana
Há 2h e 42min
04:22
Aos gritos, Liliana e Raquel protagonizam acesa discussão: «És a maior mentirosa que cá está dentro»
Há 2h e 45min
03:30
Marisa continua a 'cascar' em Pedro Jorge: «Ele tem interesse em toda a gente»
Há 2h e 54min
04:23
Enquanto Pedro faz as malas, Marisa mostra-se furiosa com Pedro: «Boa viagem!»
Há 3h e 0min
04:56
Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story
Há 3h e 4min
04:18
O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante
Há 3h e 11min
05:21
A discussão que levou ao fim da relação. Esta foi a derradeira conversa de Pedro Jorge e Marisa
Há 3h e 15min
06:08
Liliana desaba em lágrimas por causa de Fábio: «Por isso é que eu não gosto de me apegar…»
Há 3h e 29min
08:26
Ana acusa Fábio de ser «pau mandado» de Liliana
Há 3h e 37min
02:42
Bruno Simão ‘vai para cima’ de Leandro: «Não vales nada»
Hoje às 13:30
06:52
Leandro compara a Casa a “galinheiro” e recebe resposta dura de Bruna
Hoje às 13:06
02:53
Marisa Susana aperta com Marisa e Pedro: «Vocês devem ter um segredo juntos»
Hoje às 12:58
04:13
Bruno Simão vai ao encontro de Pedro Jorge e grita-lhe na cara
Hoje às 12:39
02:28
Ana sai em defesa de Marisa e rasga Pedro Jorge: «Devias ter vergonha na cara»
Hoje às 12:32
03:19
Frente a frente entre Marisa e Pedro Jorge deixa a casa ‘em chamas’
Hoje às 12:28
02:39
Crise na relação! Pedro Jorge põe Marisa em causa: «Como mulher, és triste»
Hoje às 12:21
02:39
Marisa chama «rato do esgoto» a Pedro Jorge? A indireta que incendiou a casa
Hoje às 12:21
27:05
Não esteve com Rui, mas falou com Vera. Foi assim a primeira noite de Mariana fora do «Secret Story» - Veja a conversa completa
Hoje às 12:04
09:37
Mariana revela conversa com Vera após sair do «Secret Story 9»
Hoje às 12:00
02:35
Melhores amigos em ponto de rotura. O impensável aconteceu entre Leandro e Pedro Jorge
Hoje às 11:57
06:51
Após sair do «Secret Story 9», Mariana fala sobre Liliana: «É muito complicada»
Hoje às 11:52
00:37
Mariana reage a comentários que recebeu sobre o seu físico: «É um vício»
Hoje às 11:52
01:13
Mariana revela com quem passou a primeira noite fora do «Secret Story 9». E não foi com Rui
Hoje às 11:37
04:17
Marisa arrasa Pedro Jorge em sessão de má-lingua: «Sujeitar-me a meter-me no meio de um casal?»
Hoje às 11:25
01:08
Tiro certeiro? Leandro e Liliana falam do segredo de Marisa: «Vão todos cair do sofá»
Hoje às 11:10
00:43
Nova pista chega à casa e deixa concorrentes em alvoroço: «Queixa-crime»
Hoje às 10:56
00:50
Vai acertar no segredo? Ana revela que vai usar o botão grátis com Pedro Jorge: «Ouvi a Marisa...»
Hoje às 10:51
06:58
Cristina Ferreira sobre Liliana: «Não gosto que se olhe para as coisas com palas»
Hoje às 10:46
06:15
Cláudio Ramos sobre atitudes de Pedro com Marisa: «O Pedro é muito machista»
Hoje às 10:36
02:00
«Tem namorado lá fora...»: Marisa indignada com atitude de Inês com Dylan
Hoje às 10:32
05:51
Cláudio Ramos sobre Liliana: «É insuportável como o Miguel Vicente»
Hoje às 10:31
05:00
Liliana e Bruna põem tudo em pratos limpos: «Não faz parte do meu jogo passar a vida a insultar»
Hoje às 10:28
08:10
Cristina Ferreira sobre a reação de Mariana ao saber o segredo de Marisa e Pedro: «Foi a primeira»
Hoje às 10:25
01:18
«Já viste quantas vezes vão ao confessionário?»: Leandro e Marisa Susana desconfiam do casal verdadeiro
Hoje às 09:42
02:29
«Nunca mais me fales, estavas melhor calado»: Marisa e Leandro fazem 'ataque cerrado' a Pedro Jorge
Hoje às 09:41
01:44
Marisa e Pedro Jorge entram em picardia à frente de todos: «Queres-te meter comigo?»
Hoje às 09:31
05:25
Liliana desfaz-se em lágrimas após cadeira quente de alta tensão: «Estou cansada de ser insultada»
Hoje às 09:24
02:25
Fábio declara-se a Liliana: «Vou fazer um esforço...»
Hoje às 09:18
02:04
Aos gritos, Leandro faz duras acusações a Ana Cristina: «Decadência! Figuras tristes!»
Hoje às 09:09
01:09
Picardia sem fim. Liliana e Ana Cristina trocam insultos depois da cadeira quente
Hoje às 09:05
01:50
Lembra-se da discussão de Fábio e Pedro Jorge na primeira semana? Voltou a ser assunto e incendiou a casa
Hoje às 08:53
01:14
A ferver! Ana Cristina levanta-se para confrontar Pedro Jorge olhos nos olhos: «É o Dylan 2.0»
Hoje às 08:44
03:02
Pedro Jorge com «inveja» de Dylan? Concorrentes acreditam que sim: «A Inês é a próxima vítima»
Hoje às 08:42
02:53
Marisa Susana acusada de 'usar' Bruno: «Diz que ele é agressivo e quer andar agarrada a ele»
Hoje às 08:38
03:50
Gritos e apontar de dedos. Bruno e Liliana têm confronto explosivo: «És uma mentirosa, está caladinha!»
Hoje às 08:33