Animal salta em estúdio e Goucha apanha o maior susto da sua vida em direto

Manuel Luís Goucha apanhou um grande susto em direto durante uma prova do Funtástico, quando um animal saltou de uma caixa sem que ninguém contasse. O vídeo já se tornou viral. Veja aqui as imagens.

  • Há 3h e 19min
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

19:19
Marisa revelou o segredo enquanto dormia? Correria ao confessionário já começou
03:07

19:18
Liliana declara o fim a Fábio? «Não te vou apoiar tanto como pensava em apoiar»
10:03

13:18
Confronto entre Liliana e Fábio: «Se gostasses mesmo de mim, não fazias o que me fizeste»
10:03

13:17
Liliana assumiu o papel de má? Dylan aconselha: «Nunca é tarde para mudar»
08:15

13:08
Dylan critica Ana Cristina: «Se foste tu, és ridícula»
07:03

12:45
Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

17 out, 17:53
De costas voltadas? Catarina Miranda reage a nova polémica que envolve Sérgio Duarte

Ontem às 16:39
Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

24 out, 16:36
Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

2 out, 11:41
Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Há 2h e 56min
O exterior 'entra' na casa e há alguém em perigo iminente: Todos os detalhes da gala desta noite do Secret Story

Há 1h e 10min
Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»

Há 2h e 2min
Jéssica Antunes é ameaçada de morte e expõe tudo

Há 2h e 27min
Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Há 2h e 56min
A família deste ex-concorrente de reality show da TVI acaba de aumentar

Hoje às 11:33
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

23 out, 16:43
Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

23 out, 08:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

17 out, 00:18
Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»

Há 2h e 2min
Jéssica Antunes é ameaçada de morte e expõe tudo

Há 2h e 27min
Guerra aberta? Catarina Miranda põe ponto final em relação especial e recebe aviso: «Se forem necessários meios legais...»

Há 2h e 56min
A família deste ex-concorrente de reality show da TVI acaba de aumentar

Hoje às 11:33
O rival surpreendente e o aliado de Zé, caso entrasse no “Secret Story 9”

Hoje às 09:31
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

17 out, 01:21
"A minha amizade com a Catarina Miranda chegou ao fim": Sérgio Duarte faz revelação... e deixa avisos!

Hoje às 16:11
Após "muitas mensagens", Marcia Soares faz esclarecimento... que envolve Bruna Gomes!

Hoje às 15:07
Em pleno supermercado, Kelly Baron lamenta: "Já passei por situações tristes..."

Hoje às 13:41
Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares faz revelação: "Foram dias de dúvidas, de cansaço..."

Hoje às 10:59
Bárbara Parada sofre acidente: finalista do "Big Brother" ficou com os "dentes diferentes"!

Hoje às 08:20
