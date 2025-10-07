Ao falar de Rui, Raquel critica homens da casa: «Estão todos a vir formatados»

No Secret Story 9, Raquel decidiu convidar Vera, Liliana e Lídia para um almoço especial. Aproveitaram o momento para ter uma conversa franca sobre o que está a acontecer na casa, nesta fase do programa, comentando a postura de alguns colegas e o impacto de algumas situações que têm dado que falar. As concorrentes falaram da postura de Rui no programa, acabando por falar também dos homens da casa em geral. Raquel sente que estes já vêm muito formatados cá de fora, com uma determinada mentalidade.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:



ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Mantenha-se a par dos últimos acontecimentos:

Continue a acompanhar tudo no site do Secret Story e na app do TVI Reality.