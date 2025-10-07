Ao falar de Rui, Raquel critica homens da casa: «Estão todos a vir formatados»

Já chegámos ao whatsapp!
No Secret Story 9, Raquel decidiu convidar Vera, Liliana e Lídia para um almoço especial. Aproveitaram o momento para ter uma conversa franca sobre o que está a acontecer na casa, nesta fase do programa, comentando a postura de alguns colegas e o impacto de algumas situações que têm dado que falar. As concorrentes falaram da postura de Rui no programa, acabando por falar também dos homens da casa em geral. Raquel sente que estes já vêm muito formatados cá de fora, com uma determinada mentalidade.

  Secret Story
  Hoje às 16:11
