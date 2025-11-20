Ao rubro: Leandro e Marisa Susana em gritaria que reacende suspeitas sobre Pedro e Marisa

No Secret Story 9, enquanto Marisa Susana prepara o jantar, Leandro decide fazer um arroz-doce ao mesmo tempo e insiste em usar o fogão, deixando-a claramente enervada. Sentado na bancada, provoca-a com comentários sobre a refeição e a troca de gritos acaba por incomodar Marisa, que descansava no quarto. Com dores de cabeça, a concorrente queixa-se a Pedro, que rapidamente pede a Leandro e Marisa Susana para falarem mais baixo. Este cuidado leva os restantes concorrentes a estranhar a proteção constante de Pedro e a voltarem a especular sobre a relação entre os dois.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
