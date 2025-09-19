Ao vê-lo chorar, Marisa dá conselho ao marido Pedro: «Tens de responder à letra!»

No Secret Story 9, Pedro desabafa com Marisa e, emocionado, assume não perceber o seu lugar na casa. A esposa aconselha-o a dizer o que sente e a marcar a sua posição. Carina junta-se à conversa e a Marisa insiste que Pedro tem de fazer frente e responder à letra. Veja tudo.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!