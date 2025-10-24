Aos Berros: Bruna explode com Leandro e acusa-o de falta de respeito

No Secret Story 9, Bruna perde o controlo e confronta Leandro em plena discussão, acusando-o de falta de respeito. O tom da conversa rapidamente sobe e o momento torna-se um dos mais tensos da casa.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País