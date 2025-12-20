Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Aos berros, Fábio e Liliana entram em aceso confronto com Marisa e Pedro: «Tem vergonha do homem que tens!»

No Secret Story, o ambiente começa a ferver entre os casais e a discussão foi muito intensa. Fábio e Pedro não poupam a troca de insultos e Liliana e Marisa passam-se uma com a outra. Veja o vídeo. 

No Secret Story 9, os concorrentes avaliam o desempenho de Fábio e Liliana no Resort da Malveira. O clima azedou, depois dos responsáveis terem recebido uma nota bastante negativa por parte dos colegas. Veja o vídeo.

No Secret Story 9, a limpeza da casa é um tema que está sempre em cima da mesa. Desta vez, foi Leandro e Liliana que protagonizaram uma forte discussão sobre este tema. Veja o vídeo.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País. 

  • Secret Story
  • Hoje às 17:13
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Clima de romance. Liliana e Fábio protagonizam mais um momento de carinho
00:45

Clima de romance. Liliana e Fábio protagonizam mais um momento de carinho

22:30
Implacável. Leandro ignora Liliana: «Estás a ouvir?»
01:55

Implacável. Leandro ignora Liliana: «Estás a ouvir?»

22:10
Pedro e Marisa protagonizam momento romântico ao som de «Única Mulher»
02:55

Pedro e Marisa protagonizam momento romântico ao som de «Única Mulher»

21:55
Momento Épico. Fábio rendido às cantorias de Leandro
00:39

Momento Épico. Fábio rendido às cantorias de Leandro

21:47
Sem papas na língua. Leandro critica severamente o jantar feito por Liliana
03:33

Sem papas na língua. Leandro critica severamente o jantar feito por Liliana

21:34
A animação chegou à Malveira. Leandro canta descontraído, no jardim
05:34

A animação chegou à Malveira. Leandro canta descontraído, no jardim

21:19
Mais Vídeos

Mais Vistos

Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Hoje às 15:59
Flores e um anel de diamantes: As imagens completas do tão esperado pedido de namoro de Fábio a Liliana

Flores e um anel de diamantes: As imagens completas do tão esperado pedido de namoro de Fábio a Liliana

22 nov, 10:28
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

17 dez, 09:53
Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Ontem às 11:49
Leandro revela quem quer que saia no domingo: e a resposta é inesperada
02:58

Leandro revela quem quer que saia no domingo: e a resposta é inesperada

Há 2h e 51min
Ver Mais

Notícias

Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

Há 3h e 17min
Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

Há 3h e 37min
Após perder 10 quilos, Francisco Monteiro mostra estratégia infalível para não fazer estragos na dieta

Após perder 10 quilos, Francisco Monteiro mostra estratégia infalível para não fazer estragos na dieta

Há 3h e 56min
Cristina Ferreira faz escapadinha especial: e há um detalhe que envolve João Monteiro que saltou à vista

Cristina Ferreira faz escapadinha especial: e há um detalhe que envolve João Monteiro que saltou à vista

Hoje às 18:09
Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Hoje às 15:59
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

Ontem às 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

Há 3h e 17min
Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

Há 3h e 37min
Após perder 10 quilos, Francisco Monteiro mostra estratégia infalível para não fazer estragos na dieta

Após perder 10 quilos, Francisco Monteiro mostra estratégia infalível para não fazer estragos na dieta

Há 3h e 56min
Cristina Ferreira faz escapadinha especial: e há um detalhe que envolve João Monteiro que saltou à vista

Cristina Ferreira faz escapadinha especial: e há um detalhe que envolve João Monteiro que saltou à vista

Hoje às 18:09
Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Ontem às 22:02
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Ontem às 18:33
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Ontem às 15:26
Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»
02:20

Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»

Ontem às 12:29
Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»
02:32

Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»

Ontem às 11:22
Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Ontem às 11:14
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Separado de Sónia Jesus, Vitó beija pessoa especial: "Meu tudo"

Separado de Sónia Jesus, Vitó beija pessoa especial: "Meu tudo"

Hoje às 18:50
Noélia Pereira já não é mais a mesma, mostra-se em soutien e surpreende tudo e todos: "Saiu da casca. Quem a viu e quem a vê..."

Noélia Pereira já não é mais a mesma, mostra-se em soutien e surpreende tudo e todos: "Saiu da casca. Quem a viu e quem a vê..."

Hoje às 12:50
Iury Mellany partilha momento inusitado com Daniel Monteiro: "Ele vai-me matar!"

Iury Mellany partilha momento inusitado com Daniel Monteiro: "Ele vai-me matar!"

Hoje às 10:02
Francisco Macau vive pós-operatório "muito difícil": "Melhores dias virão"

Francisco Macau vive pós-operatório "muito difícil": "Melhores dias virão"

Ontem às 20:28
Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Ontem às 14:40
Ver Mais Outros Sites