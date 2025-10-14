Aos berros: Liliana não perdoa Pedro Jorge «Baixa a bolinha»

No Secret Story 9, o pequeno-almoço acabou em gritaria entre Liliana e Pedro Jorge. Tudo começou com uma discussão por causa da comida, mas rapidamente o tom subiu. Visivelmente irritada, Liliana não perdoou e atirou: «Baixa a bolinha».
No Especial do Secret Story 9, desta segunda-feira ficámos a conhecer os nomeados da semana. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17