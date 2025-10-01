Apalpão? A mão 'marota' de Liliana na perna de Fábio que se tornou viral na Internet

No Secret Story 9, Fábio e Liliana têm conversa intensa sobre sentimentos e a concorrente acaba a consolar o amigo, que não se contém nas lágrimas. Não passou despercebida a mão marota de Liliana na perna de Fábio. Veja tudo.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
