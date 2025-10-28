Apanhados? Bruna enfrenta colegas durante sessão de má-língua sobre ela

No Secret Story 9, Mariana, Liliana e Marisa Susana conversavam sobre Bruna na sala, quando ela se sentou para ouvir a sessão de má-língua. Ao confrontá-las, as três foram para o quarto, seguidas por Bruna, e a discussão continuou. No final, Bruna saiu levando um pacote de pipocas, o que fez Mariana pontapear a sua mala. Bastante exaltada, quase chegou a encostar-se à concorrente.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18