«Apareceu um tumor ao meu pai»: A chorar, Marisa faz partilha arrepiante... e Pedro não se contém

No Secret Story 9, Marisa desabafa Lídia, preocupada com a saúde do pai. Em lágrimas, conta que, após a inscrição do Secret Story, descobriram que o pai tem um tumor no sangue. Pedro apercebe-se e não esconde as lágrimas no confessionário. Veja tudo.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!