Após a emissão de rádio, Renata e Heitor levam ‘bocas’ de Leo, Margarida e Juliana! Veja o momento de tensão

No Secret Story, assim que saem do estúdio de Rádio, a receção do Heitor e da Renata não é calorosa para ambos. Enquanto o Heitor é elogiado, a Renata é condenada pela Margarida e pelo Leo, que afirma que a nortenha é a nova “coveira da casa”, pois enterra-se em todos os buracos. A Juliana desfila em frente à dupla, para que deem pela sua presença pois, momentos antes, acusaram-na de estar “adormecida”. Por instantes a Renata acha piada às provocações da Juliana mas rapidamente começa a ficar irritada e as duas chegam mesmo a confrontar-se.