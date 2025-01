O Tiago está nervoso porque o João lhe atirou água momentos antes e desabafa com a Daniela, que também critica as atitudes do concorrente. Comentam o facto de o João se exceder e de não ter noção das coisas que diz quando pega em coisas físicas, como a voz irritante, ou o botox. A Daniela acredita que o João agora vai vitimizar-se porque leva a mal coisas que antes não levava.