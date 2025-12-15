Após cadeira quente, Marisa mostra-se fula com as palavras de Liliana «Tomara ela»

No Secret Story 9, no Quarto Azul, Marisa voltou a manifestar incómodo com as palavras de Liliana. A concorrente afirmou que os filhos não têm de ter vergonha de nada e que a sua vida pessoal só a si diz respeito. Pedro foi ainda mais duro e afirmou que Liliana “vai enterrar-se sozinha”, defendendo que a concorrente precisa de ter mais noção nas coisas que diz.