Após desistir, Fábio Daniel deixa uma última mensagem a todos os concorrentes e inclui um tutorial

No Especial do Secret Story - Casa dos Segredos 9, Fábio Daniel desiste do programa em menos de 24 horas desde a sua entrada. Cristina Ferreira questiona-o sobre essa decisão e o concorrente responde. Ficámos também a conhecer o segredo do mesmo: «Vivi em pobreza extrema, numa casa com ratos e cobras». Depois, a apresentadora anuncia esta decisão para a casa e os concorrentes ouvem uma última mensagem deixada por Fábio Daniel, que é também uma espécie de "tutorial". Veja tudo!

VEJA TAMBÉM: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story