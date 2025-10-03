Após despedida emocionada, há uma nova cara nas noites do Secret Story

No Secret Story 9, há uma nova presença que vai animar as noites do programa: Carolina Steffensen. A repórter será responsável por acompanhar tudo o que acontece nas redes sociais em direto. Use a hashtag #sstvi e fique por dentro de todos os comentários, trends e novidades sobre a Casa dos Segredos.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.