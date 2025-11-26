Após dinâmica, Fábio e Liliana contestam Ana e desvalorizam o seu discurso

No Secret Story 9, após a dinâmica dos discursos, Fábio e Liliana comentam de forma crítica as palavras de Ana. Ambos discordam da concorrente e afirmam que ela não está sozinha no jogo, contrariando diretamente o argumento que Ana usou para justificar a sua trajetória até à final.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
Votação para salvar:
DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
