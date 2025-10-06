Após discussão acesa com o marido, Marisa vira as costas e bate com a porta

No Secret Story 9, Pedro Jorge 'fala mal' da própria mulher nas costas em conversa com Marisa Susana. Os dois afirmam que Marisa não tem uma boa postura estratega no programa. Mais tarde, Pedro e Marisa Susana confrontam Marisa e a concorrente fica irritada. O casal discute e o momento termina com Marisa a virar as costas e a bater com a porta.