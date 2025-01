Após discussão com Iury Mellany, Voz confronta Joana Diniz: «Irritou-se e acabou por lhe atirar à cara que era uma missão»

No Secret Story - Desafio Final, no quarto, a Iury insiste que o primeiro incumprimento das regras foi feito pela Joana, quando no segundo dia de jogo, a concorrente dormiu no quarto quando devia ter dormido na sala. Indignada, a Joana atira que a Iury não pode falar do que não sabe e, já farta, acaba por revelar que estava a cumprir uma missão secreta da Voz. Revoltada, a Joana avisa que, se for sancionada por revelar que esteve em missão, vai exigir que a Iury também o seja. No confessionário, a Joana condena a atitude da Iury, considerando que a concorrente a escolheu como “ódio de estimação”. Já na pérgula, a Inês admite que o facto de a Iury ser vista como a engraçada a enerva.