Após forte discussão com Pedro Jorge, Cristina Ferreira confronta Bruno: «Que idade tem?»

No Secret Story 9, após a forte discussão entre Bruno e Pedro Jorge, Cristina Ferreira confronta Bruno com as imagens no confessionário. A apresentadora chega mesmo a perguntar-lhe «que idade tem?» e lembra ao concorrente que «nós vemos muito do que acham que não estamos a ver». Visivelmente emocionado, Bruno termina o momento a falar das filhas, afirmando: «Conhece o pai que tem».