Após lágrimas e mal entendidos, Joana Diniz tenta resolver-se com João Ricardo: «Fico magoada...»

No Secret Story - Desafio Final, o João procura finalmente a Joana Diniz para conversar e diz-lhe que não gosta de a ver a chorar. A concorrente explica que ficou magoada com o que João disse, pois vê-o como um colo e refere que o João tinha todo o à-vontade para lhe dizer que não estava a gostar da brincadeira do casal. O João diz que lhe foram contar que a concorrente estava apaixonada por si e confessa que o enredo que se estava a montar o estava a assustar. A Joana admite que sentiu que o colega a estava a descartar e não gostou. O João compreende e acaba por pedir desculpa à amiga.