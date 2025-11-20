Após mexericos, Ana e Marisa desabafam e mostram-se descontentes com colegas: «Santinha»

No Secret Story 9, após os mexericos, Ana desabafa com Marisa e mostra-se completamente sem paciência para a tensão instalada na casa. A concorrente admite estar farta das críticas e do ambiente pesado que a dinâmica provocou, deixando clara a sua frustração.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!