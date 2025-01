Margarida Castro entrou na casa e gerou-se o caos. Tudo porque a nova concorrente é ex-amiga de Gabriel e de Inês Morais. Assim que entrou, Margarida discutiu de maneira forte com Gabriel, com quem tem assuntos pendentes a resolver. Após esse momento, Gabriel conversa com Inês, que pede ao amigo que «nãos seja burro»