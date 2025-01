Após momento de grande tensão, Joana Diniz e Joana Sobral selam pazes com um inesperado abraço

No Secret Story - Desafio Final, Joana Diniz aborda Joana Sobral depois da dinâmica na qual se desentenderam e refere que, quando lhe pediu um abraço, estava a fazê-lo de forma genuína, no entanto, Sobral confessa ter visto a atitude da colega como «uma provocação e ironia». Joaninha acredita que a colega não lhe quer dar uma oportunidade e afirma que não gosta que Sobral afirme taxativamente que o santo dela não bate com o seu. Joaninha prossegue e acusa Joana de vir sempre contra si nas dinâmicas. A Bailarina revela ainda que Joana Sobral é a única concorrente na Casa que não tem uma ideia formada e que quando pediu à mesma um abraço estava a tentar descomplicar a situação. Sobral esclarece que não lhe quis dar um abraço pois não estava a gostar das acusações que a colega lhe estava a fazer e que, por isso, sentiu que iria ser «um abraço falso». Após conversarem sobre o tema e explicarem os seus pontos de vista, as duas concorrentes dão o tão esperado abraço.