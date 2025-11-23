No Secret Story, a noite é difícil para Fábio. Depois de admitir estar com ciúmes, Fábio conversa com Liliana. O concorrente diz, ainda, estar receoso de sair na gala deste domingo.
Após noite ciúmes, Fábio mostra-se em baixo
- Hoje às 02:03
Últimos vídeos
12:40
Após noite ciúmes, Fábio mostra-se em baixo
Hoje às 02:03
11:38
Confusão à mesa: Bruna arrasa prato de Marisa Susana e abandona a refeição
Hoje às 13:44
02:24
Clima escaldante: Pedro Jorge e Marisa arriscam tudo para se beijarem
Hoje às 13:35
01:52
Bruno farto de atitudes de Liliana: «É até ao dia em que lhe dou um berro»
Hoje às 13:08
06:35
«Fazem figuras!»: Inês e Dylan criticam duramente o casal Liliana e Fábio no secret story
Hoje às 12:28
02:50
Liliana critica Dylan e Inês: «Que interesse é que ele tem para o programa? Nada»
Hoje às 12:15
02:19
«Que iludidos»: Reis da Treta arrasam planos de Liliana e colegas para o futuro
Hoje às 11:43
04:29
Conflito explode na cozinha do Secret Story: Pedro Jorge defende-se e acusa Ana de criar drama
Hoje às 11:30
02:58
Liliana arrasa grupo adversário: «Se não fosse o Dylan, eles não apareciam»
Hoje às 11:27
02:46
Pedro Jorge pica Marisa em frente aos colegas: «Calaste-te para depois me criticares»
Hoje às 11:07
04:02
Liliana responde a farpas de Leandro: «Eu faço muita comichão»
Hoje às 10:58
04:53
Dylan desaba no Secret Story: Não quer passar o Natal na casa e deixa ameaça inesperada
Hoje às 10:44
03:01
Liliana prepara surpresa romântica, mas Fábio estraga tudo no último segundo
Hoje às 10:40
01:31
Mesmo com os colegas presentes no quarto, Pedro Jorge acorda Marisa com um beijo
Hoje às 10:07
07:39
Liliana muito preocupada: «Ficar aqui sem ti...»
Hoje às 02:15
06:53
Liliana acusa Ana pelas costas: «Ela não faz nada! Só faz a comida, não arruma nada»
Ontem às 22:39
02:36
Tenso! Ana perde a paciência com Marisa Susana: «Que mulher forçada»
Ontem às 21:40
02:44
«Arrogante»: Marisa Susana lança farpas afiadas a Leandro
Ontem às 21:27
01:03
Reconciliação apaixonada: Fábio e Liliana selam as pazes com beijo sem fim
Ontem às 20:50
03:41
Acabou a 'lua de mel'? Fábio e Liliana têm primeiro conflito como casal
Ontem às 20:43
01:50
«Falta um beijo teu»: Pedro Jorge arrisca segredo mesmo em frente a Leandro
Ontem às 19:30
10:09
Marisa Susana confessa: «Às vezes dá-me jeito ir para ao pé deles»
Ontem às 19:26
05:25
Pedro Jorge faz cena de ciúmes por causa de Fábio: «Vejo tudo, não sou parvo»
Ontem às 19:12
02:09
Pedro Jorge e Marisa em picardia: «Aceita e ouve»
Ontem às 18:55
01:59
Fechado no quarto, Pedro Jorge e Marisa trocam beijos e declarações de amor
Ontem às 18:42
04:28
Num frente a frente intenso, Bruna passa-se com Fábio por causa do que faz à noite com Liliana: «Não têm respeito»
Ontem às 18:07
02:00
Quase a serem apanhados? Pedro Jorge e Marisa aos beijos na casa de banho
Ontem às 18:07
02:22
O que acontece à noite? Bruna dorme mal por causa de Fábio e Liliana
Ontem às 18:01
03:53
Discussão feroz! Ana e Marisa Susana vivem clima tenso na casa: «Pareces uma tolinha à procura de atenção»
Ontem às 17:56
03:12
Fábio fala sobre Zé e diz a Liliana o que deve fazer quando sair do Secret Story
Ontem às 17:50
04:42
Marisa Susana e Liliana cortam a casaca aos colegas forte e feio
Ontem às 17:45
03:00
Ana e Marisa Susana numa intensa discussão: «Está completamente perdida»
Ontem às 17:27
02:41
Pedro Jorge e Marisa em picardia: «Queres arranjar uma discussão que não existe»
Ontem às 17:23
02:23
Hilariante: Liliana e Fábio iniciam batalha de farinha e arrastam concorrentes
Ontem às 16:16
04:57
Da cozinha para a pista! Concorrentes transformam desafio culinário em festa épica
Ontem às 15:33
02:58
Marisa Susana lança farpas afiadas a Pedro: «Fizeste para aparecer»
Ontem às 14:56
01:24
Eles já não se largam! Liliana e Fábio em clima de paixão na cozinha
Ontem às 14:28
06:32
Amigos de costas voltadas? Marisa deixa tudo em ‘pratos limpos’ com Leandro
Ontem às 14:16
02:53
Marisa Susana 'usa' Marisa para provocar Pedro e este exalta-se: «Não entres por esses caminhos»
Ontem às 13:58
02:21
Furioso, Pedro vira as costas a Marisa: «Foi para isto? Fala para aí sozinha»
Ontem às 13:31
03:44
Marisa faz ameaça a Pedro: «Vê lá se queres que te ponha as malas à porta»
Ontem às 13:28
03:44
«Estás triste por não lhe dar um abraço?»: Marisa faz cena de ciúmes a Pedro
Ontem às 13:28
00:44
Liliana e Fábio dançam agarradinhos e trocam beijos apaixonados
Ontem às 13:23
01:32
«Não te quero perder!»: entre beijos apaixonados, Marisa declara-se a Pedro
Ontem às 12:37
00:56
Juras de amor e beijos prolongados. Pedro e Marisa não se largam: «Amo-te, és o meu orgulho»
Ontem às 12:33
04:00
O que aconteceu durante a noite? Marisa perdida de desejo por Pedro: «Ontem deixaste-me maluca»
Ontem às 12:28
01:04
Pedro rouba beijo a Marisa à descarada: «Andas a testar, andas a viver no limite»
Ontem às 12:10
02:33
Alto risco! Pedro e Marisa têm conversa privada e comprometedora e quase são apanhados
Ontem às 12:03
01:15
Leandro e Liliana têm discussão: «Estás incomodada? Ala que se faz tarde, já vais tarde!»
Ontem às 11:06
03:02
Ana e Liliana em picardia logo de manhã: «Estás aqui a fazer figuras»
Ontem às 11:01
01:25
Sinal de consentimento deixa a casa em fúria: «Não têm respeito por ninguém!»
Ontem às 10:26
01:13
Manhã de puro amor! Fábio e Liliana começam o dia aos beijos e amassos na cama
Ontem às 10:19
06:00
Beijos, carícias e juras de amor debaixo dos lençóis: assim acabou a noite de Fábio e Liliana
Ontem às 02:50
05:15
Em lágrimas e magoada, Marisa Susana desabafa com Fábio e Liliana: «Parece que não acreditam...»
Ontem às 02:20
00:46
«Eu não te rebaixo, nem te faço isso lá fora»: Pedro declara-se a Marisa... mas a discussão continua
Ontem às 01:40
02:54
Cena de ciúmes? Pedro e Marisa acabam a noite a discutir: «Tu até me empurraste»
Ontem às 01:35
02:44
Pedro ataca Marisa: «Não aparecem as vezes que me chamas nomes, por isso é que não se viram contra ti!»
Ontem às 01:32
03:24
Ladeira abaixo? Bruna duramente criticada pelos colegas: «Só inferioriza e ridiculariza o outro»
Ontem às 01:16
05:34
De «agressivo» a «apagado»? Dylan leva com ataque cerrado dos colegas
Ontem às 01:06
01:37
Liliana emociona-se com pedido de namoro de Fábio: «Foste a melhor coisa que me aconteceu»
Ontem às 00:30
02:37
Fábio faz o pedido de namoro a Liliana: mas a Voz faz provocação mordaz que envolve o ex-noivo Zé!
Ontem às 00:28