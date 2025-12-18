Após o Especial, Pedro isola-se: «Perde um bocadinho a noção»

No Secret Story 9, após o Especial, a Voz questiona se ficou algo por esclarecer. Liliana afirma que precisava de falar com Inês, mas Leandro sugere que o esclarecimento deveria ser com o namorado. Entretanto, Pedro afasta-se para o jardim e confessa à Voz estar magoado com o abraço de Marisa a Fábio, enquanto Liliana também se isola a chorar, admitindo que é muito difícil estar em conflito com o namorado.
Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.