Após privações, Gabriel Sousa opõem-se à divisão das cápsulas de café: «Somos adultos...»

No Secret Story - Desafio Final, com o fim das privações, as compras chegam à casa e muitos acham por bem dividir as cápsulas de café, mas o líder Gabriel não concorda, assim como o João. Depois de alguma insistência e divergência de opiniões, o Gabriel decide que devem dividir, mas logo de seguida volta atrás na palavra, porque afinal se não forem adultos ali, onde é que vão ser?