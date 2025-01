Após proibições de Gabriel Sousa, Joana Diniz delicia-se: «Nunca fui tão feliz a papar uns ovinhos»

No Secret Story - Desafio Final, a Joana Diniz e o João querem fazer ovos para o pequeno-almoço, mas o líder Gabriel não concorda porque tem medo que não recebam mais comida. Depois de alguma discórdia entre os três, o líder não consegue levar a dele avante e queixa-se que, ainda por cima, o João faz ovos estrelados, que não dão para dividir. A Inês dá razão ao amigo enquanto a Joana se delicia com os seus ovos com salsicha.