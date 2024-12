Após receber missão da Voz, Diogo Alexandre começa a convencer os colegas de que está interessado em Renata

No Secret Story - Casa dos Segredos, já de madrugada, o Diogo começa a pôr em prática a missão secreta de fingir estar interessado na Renata. No quarto, começa apenas por partilhar que sente algo por uma concorrente, no entanto, afirma não querer revelar nomes já que a pessoa interessada ainda não sabe. A certa altura surge o nome da Renata e o Marcelo atira que, normalmente os opostos se atraem.