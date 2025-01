Após receberem sanção da Voz, alguns concorrentes combinam logo voltar a quebrar as regras

No Secret Story - Desafio Final, quando acaba o Especial, em que os concorrentes foram sancionados ficando com acesso restrito aos alimentos, o Gabriel e o David planeiam infringir e combinam comer uma taça de cereais durante a noite. Entusiasmados, perguntam à Inês se quer pertencer e a concorrente alinha na proposta, sonhando com um banquete. A ideia vai ganhando forma e são também recrutados a Patrícia, o Cláudio e a Flávia. A grupeta de infratores vibra com a ideia e chega mesmo a apelidar-se de team Ovinhos Rotos.