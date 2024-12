Após revelação dos finalistas, Renata constata: «Eu e a Team Azul»

No Secret Story - Casa dos Segredos, depois da saída do Maycon, a Renata dá os parabéns aos restantes finalistas e mostra-se resignada por ter ficado sozinha com a team azul. A concorrente brinca: “Diogo, podes defender-me agora”, deixando todos os colegas estupefactos com o comentário. Já no rescaldo da gala, o Diogo mostra-se muito nervoso com todos os acontecimentos, enquanto a Margarida destaca que isto foi o pior cenário possível para algumas pessoas. A Renata continua a lamentar-se por não ter ninguém com quem falar mal da team azul e anuncia que é a líder do grupo “do Resto”.