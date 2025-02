Após salvação, João Ricardo isola-se e desaba a chorar num misto de emoções

No Secret Story - Desafio Final, depois de ser salvo, o João isola-se na casa de banho, bastante emocionado. A Daniela tenta abraçá-lo, no entanto o concorrente pede para ter o seu momento. No jardim, a Joana diz não compreender como é que o João foi salvo e está com uma postura derrotista. Já a Margarida, mostra-se bastante feliz por ter sido salva, acreditando que há vários concorrentes que não ficaram contentes, nomeadamente o Ossman. Na cozinha, o João felicita a Inês e a sua imunidade. No entanto, desabafa e mostra-se frustrado por estar sem paciência…