Após segredo revelado, Fábio e Vera falam do passado: «Estava louco por ela»

No Secret Story 9, após a revelação do segredo, Fábio e Vera protagonizaram um momento de emoção e abraçaram-se em direto. Os dois explicaram como se conheceram e o que aconteceu entre eles. Fábio confessou que a relação “não passou de uns beijos” e que, na altura, estava “louco” por Vera. Já a concorrente revelou que foi ela quem se afastou, por gostar de mulheres.
Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17