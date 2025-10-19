Após segredo revelado, Fábio e Vera falam do passado: «Estava louco por ela»

No Secret Story 9, após a revelação do segredo, Fábio e Vera protagonizaram um momento de emoção e abraçaram-se em direto. Os dois explicaram como se conheceram e o que aconteceu entre eles. Fábio confessou que a relação “não passou de uns beijos” e que, na altura, estava “louco” por Vera. Já a concorrente revelou que foi ela quem se afastou, por gostar de mulheres.

