Após tenso Especial, Leo perde paciência com Renata: «Não estou aqui para cuidar de meninas mimadas»

No Secret Story - Casa dos Segredos, depois do Especial, a Renata continua indignada e o Diogo pede desculpa pelo comentário infeliz, voltando a referir que, tal como combinado, esperava que a concorrente tivesse verbalizado que estava desconfortável. A Renata atira que é algo básico e o Maycon acaba por abandonar a sala, bastante revoltado. No jardim, o Maycon condena que o Diogo esteja a ser visto como vítima. O Marcelo chama a atenção do concorrente, pois devia ter confrontado o Diogo à parte, ressalvando que as imagens serviram para tirar dúvidas. Ao mesmo tempo, o Leo afirma que depois do que viu, no lugar da Renata, não sentiria a atitude do Diogo como flirt. A nortenha exalta-se com a opinião do Leo, questionando o que a Margarida faria se mexesse no cabelo do Gonçalo. O concorrente atira que não foi isso que o Diogo fez e, irritado, o Leo critica a Renata por não ouvir ninguém.