Após ter sido chamado de "padre" por Bruna, Leandro riposta: «Ridiculariza e inferioriza as pessoas...»

No Secret Story 9, durante a cadeira quente, Leandro critica a postura de Dylan e algumas frases polémicas que o concorrente terá dito, e justifica o porquê de ter dito que Dylan é uma "pessoa revoltada". Bruna não escapa ao "ataque" de Leandro e os dois entram num "bate-boca" intenso. Depois, Dylan responde às acusações de Leandro e chega a dar-lhe razão. Leandro ainda responde ao facto de Bruna o ter chamado de "padre" durante a gala e não deixa nada por dizer à concorrente.

A gala de ontem foi recheada de várias emoções: Marisa e Pedro Jorge receberam uma surpresa muito especial dos filhos e não contiveram a emoção. Bruna acertou no segredo de Inês. Marisa Susana foi a concorrente expulsa.

