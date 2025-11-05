Após terminar o namoro, Inês acaba em lágrimas nos braços de concorrente. Já no quarto, a 'má-língua' não para

No Diário do Secret Story 9, Após o Especial, questionada pelo Bruno e mais tarde pelo Dylan, Inês confessa estar tranquila em relação a tudo o que aconteceu. No quarto, Marisa Susana, Liliana e Pedro comentam o assunto e o concorrente afirma que desde o início andam a “brincar aos casalinhos”. Liliana atira que Dylan é o verdadeiro “pinga-amor” da casa pois a Inês já é a terceira pessoa por quem tem interesse. Em confessionário, Dylan afirma que se Inês terminou com o namorado dá-lhe “margem de manobra para fazer o seu avanço”. No quarto, a má-língua continua e Liliana remata que se a relação da Inês e do Dylan der certo, vai fazer-lhes a vida negra.
