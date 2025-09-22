Aproximação entre Fábio e Liliana alvo de críticas! Veja as imagens dos intervalos da gala

Durante a gala do Secret Story - Casa de Segredos 9, a relação entre Fábio e Liliana esteve em destaque e gerou críticas dentro da casa. Sandro, Raquel e Bruno comentaram a proximidade entre os dois concorrentes, questionando os limites da ligação.

Raquel não poupou nas palavras e condenou Fábio por ter chamado “otário” a Pedro, por este se ter aproximado de Liliana, lembrando que o próprio Fábio está a fazer o mesmo. Tanto Raquel como Bruno apontaram o dedo aos dois: criticam Liliana por ter um namorado fora do jogo e Fábio por se envolver com alguém comprometido.

Para Bruno, a química entre os dois é inegável.