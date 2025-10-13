«Aquele atrasado (...) Vou comê-lo vivo aqui dentro»: Dylan é implacável com Pedro Jorge

No Última Hora do Secret Story 9, Na zona do spa, Dylan mostra-se bastante indignado com a atitude de vários concorrentes, considerando que o grupo adversário combinou nomear Bruna. A concorrente constata que foi “bode expiatório”. Sobre Leandro, comentam que está combinado com Pedro para fugiram às nomeações. Pedro ouve a conversa e entra em bate-boca com Dylan, que não se poupa nas ameaças. Em confessionário, Dylan revela que Pedro despertou o seu pior lado. Já nas costas do Pedro, Dylan atira que o concorrente é um “otário” e condena Bruno por continuar a “escovar” o rival. Bruno refere que Pedro não lhe fez nada e recorda a dança do concorrente com Vera, condenando a atitude da rapariga. Ana Cristina defende Vera, mas Bruno mostra-se irredutível. Os dois trocam vários argumentos e Bruno atira que Ana Cristina é demasiado liberal. O concorrente remata que a sua mulher jamais dançaria “cinco kizombadas”.

Acompanhe ao minuto todas as novidades do Secret Story 9