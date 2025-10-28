«Aqui contradizes-te»: Pedro Jorge aconselha Liliana contra Fábio

No Secret Story 9, a casa está a ‘virar-se’ contra Fábio. O concorrente já sentiu a tensão e pediu a Liliana que fosse falar com ele, a concorrente não mostrou muita vontade de conversar com ele. Pedro Jorge, Marisa Susana e Mariana deram a entender que a concorrente estaria a ser falsa com Fábio. Estará a casa toda contra Fábio? Anteriormente, Bruno Simão denunciou que tudo estaria, afinal, combinado.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

