«Aqui contradizes-te»: Pedro Jorge aconselha Liliana contra Fábio

No Secret Story 9, a casa está a ‘virar-se’ contra Fábio. O concorrente já sentiu a tensão e pediu a Liliana que fosse falar com ele, a concorrente não mostrou muita vontade de conversar com ele. Pedro Jorge, Marisa Susana e Mariana deram a entender que a concorrente estaria a ser falsa com Fábio. Estará a casa toda contra Fábio? Anteriormente, Bruno Simão denunciou que tudo estaria, afinal, combinado.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18