«Aqui não há conversas privadas»: Marisa Susana provoca Liliana e Fábio

No Secret Story 9, a tensão voltou a subir quando Marisa Susana decidiu aproximar-se de Fábio e Liliana no momento em que estes procuravam ter uma conversa privada. O gesto foi imediatamente notado e gerou desconforto entre os dois concorrentes, que não hesitaram em confrontar Marisa Susana pela sua intromissão. Perante as críticas, Marisa Susana assumiu sem rodeios que, dentro da Casa dos Segredos, não existem conversas verdadeiramente privadas, defendendo que tudo faz parte do jogo e que todos têm direito a saber o que acontece. A resposta, no entanto, não agradou a Fábio nem a Liliana, que acabaram por perder a paciência e dirigiram várias ofensas à colega, chegando mesmo a apelidá-la de “Rainha dos malucos”.