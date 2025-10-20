«Arrepende-se?»: Cristina Ferreira confronta Vera em direto no Especial

No Especial do Secret Story 9, o momento mais aguardado está a chegar: Vera vai finalmente conhecer a decisão da Voz. Depois de todos os concorrentes terem assistido à repetição das imagens, o ambiente na casa ficou tenso e carregado de expectativa. Perante os colegas, Vera decidiu quebrar o silêncio e explicar, com detalhe, tudo o que aconteceu e os motivos que a levaram a protagonizar o polémico episódio.