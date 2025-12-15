Já chegámos ao whatsapp!
Arrependida, Liliana recorda ex-noivo, Zé: «Teria feito diferente»

No Secret Story, os concorrentes reúnem-se no jardim para mais uma dinâmica proporcionada pela Voz. Durante o momento, os jogadores têm de atribuir provérbios que se encaixem no feitio de cada um. Inês acredita que o fim do noivado de Liliana com Zé deu-lhe jogo e visibilidade. A concorrente tece declarações inéditas.

Tudo isto aconteceu após uma gala intensa, marcada pela revelação do segredo de Marisa e, também pela expulsão de Ana. Num duelo contra Inês e Liliana, Ana foi a menos votada, com apenas 22% dos votos para salvar. Esta segunda-feira, no Especial da noite, com Cristina Ferreira, ficaremos a conhecer o novo leque de nomeados da próxima semana. Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.

  • Hoje às 15:56
