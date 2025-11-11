«As coisas têm limites»: Leandro e Pedro Jorge em guerra

No Secret Story 9, o clima ficou tenso depois do Especial. Leandro e Pedro Jorge discutiram e elevaram o tom um com o outro. Minutos antes já tinham discutido na sala: Leandro desatou aos berros na sala, tudo por Pedro Jorge estar a falar com Marisa Susana depois de uma discussão.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

