«As coisas têm limites»: Leandro e Pedro Jorge em guerra

No Secret Story 9, o clima ficou tenso depois do Especial. Leandro e Pedro Jorge discutiram e elevaram o tom um com o outro. Minutos antes já tinham discutido na sala: Leandro desatou aos berros na sala, tudo por Pedro Jorge estar a falar com Marisa Susana depois de uma discussão.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18