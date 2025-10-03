Às escondidas: Marisa e Pedro Jorge em bate-boca

No Secret Story 9, Marisa e Pedro Jorge aproveitaram um momento a sós, mas a conversa rapidamente descambou em mais um arrufo. Pedro acusou a mulher de ser fria, enquanto Marisa o criticou por manchar a sua imagem com constantes acusações, recordando o episódio em que foi apelidada de “galdéria”. Sandro chegou a entrar no quarto, mas mesmo com a tentativa de disfarçar, assim que voltaram a ficar sozinhos, o bate-boca do casal recomeçou.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

