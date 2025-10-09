As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

No Diário do Secret Story, Após o segredo da Liliana ser revelado no Especial, as reações não se fazem esperar e são no mínimo avassaladoras. Pedro constata que a Liliana não terminou uma relação, mas sim um noivado. Ana menciona que Zé foi humilhado em direto e Rui atira que vai ficar mais conhecido que todos os concorrentes. Bruno e Dylan também não perdoam e arrasam a postura da Liliana, acrescentando que Fábio é um “bacoco” e um “panhonha”. Já Lídia, refere que já não dá para defender mais Liliana e quem se associar ao casal vai ser prejudicado. Dylan não perde a oportunidade para mandar à cara da Raquel que podia ter agradecido o facto de ele ter partilhado a pista para chegar ao segredo da Liliana. Ana cristina comenta que é um risco e não é justo mandarem isso à cara da Raquel. Fábio regressa do confessionário e Liliana desfaz-se em lágrimas.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

