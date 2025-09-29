As imagens da gala que não viu: Dylan revoltado com atitude de Leandro

Durante o intervalo da gala do Secret Story 9, depois da definição das posições consoante o protagonismo, Dylan mostra-se revoltado com Leandro por este não ter abdicado do primeiro lugar, garantindo que vai nomear o concorrente. Ao mesmo tempo, no quarto, Pedro também se mostra indignado por Leandro não ter feito a escolha a seu favor para protagonista. Marisa partilha da mesma opinião, salientando que Pedro tem muito mais destaque do que Ana e Lídia. Marisa também não gostou de ter ficado de fora e afirma que Leandro não vai ter protagonismo “à pala dela”. Pedro confronta Leandro, referindo que existe uma conversa pendente. Em conversa com Marisa Susana, Leandro deixa claro que pretende manter-se sempre em primeiro lugar.