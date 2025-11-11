As imagens exclusivas do quarto secreto de Ana e Fábio e o "sinal de consentimento" que deixou Liliana em brasa

No quarto secreto do Secret Story, para quebrar o gelo, a Voz propõe vários desafios a Fábio e Ana. Depois de darem morangos à boca um do outro e de Fábio fazer um cafuné a Ana, passa uma música para os dois. Na casa, assim que se apercebe do que está a ouvir, Pedro não perde tempo em alertar Liliana que, por sua vez, tenta ouvir o que se passa do outro lado da parede. No quarto rosa, o clima entre Inês e Dylan aquece e ouve-se a Voz a pedir para fazerem “o sinal de consentimento". Liliana ouve na cozinha e fica em choque…

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

