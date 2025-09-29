As imagens mais tensas da cadeira quente! Dylan num frente a frente com Liliana

Durante a Cadeira Quente, após a gala do Secret Story 9, Bruna mostra-se chocada com Fábio por este ter ficado chateado com o comentário sobre a “masculinidade frágil”. Liliana exalta-se e as duas concorrentes desentendem-se. Bruna questiona como é que, depois de tudo, Liliana continua agarrada a Fábio. Ana Cristina também refere que não aprecia este tipo de jogo, criticando Liliana por chorar sempre que lhe apetece. Bruno intervém, sublinhando que tanto Liliana como Fábio estão errados, mas afirma que o público deve estar a gostar do enredo, já que ambos foram mantidos na casa. Dylan e Liliana também discutem e, irritado, o concorrente coloca-se à frente da rival e atira que teria vergonha se alguém na família fosse como Liliana.