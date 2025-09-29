Durante a Cadeira Quente, após a gala do Secret Story 9, Bruna mostra-se chocada com Fábio por este ter ficado chateado com o comentário sobre a “masculinidade frágil”. Liliana exalta-se e as duas concorrentes desentendem-se. Bruna questiona como é que, depois de tudo, Liliana continua agarrada a Fábio. Ana Cristina também refere que não aprecia este tipo de jogo, criticando Liliana por chorar sempre que lhe apetece. Bruno intervém, sublinhando que tanto Liliana como Fábio estão errados, mas afirma que o público deve estar a gostar do enredo, já que ambos foram mantidos na casa. Dylan e Liliana também discutem e, irritado, o concorrente coloca-se à frente da rival e atira que teria vergonha se alguém na família fosse como Liliana.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
As imagens mais tensas da cadeira quente! Dylan num frente a frente com Liliana
- Secret Story
- Há 3h e 55min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
05:20
As imagens mais tensas da cadeira quente! Dylan num frente a frente com Liliana
Há 3h e 55min
02:55
«O vosso julgamento a mim não me diz nada»: Liliana responde a críticas do grupo
Há 9 min
02:55
Cristina Ferreira mete concorrente entre a espada e a parede: «É amor, Fábio?»
Há 9 min
02:25
Bruno Simão não tem dúvidas: «Isto que se está a passar aqui é uma traição»
Há 12 min
11:13
Primeira ronda de nomeações da noite gera tensão na casa
Há 17 min
02:59
Marisa implacável com Leandro: «Ele está-se a revelar»
Há 28 min
01:58
Tensão na casa! Leandro acusa Fábio de «intimidação»
Há 33 min
03:42
Secret Story: Imagens na íntegra da discussão explosiva entre Leandro, Marisa e Fábio
Há 40 min
00:57
Leandro sobre a tensão que viveu com Fábio: «Mostrou a sua natureza aqui. (…) É agressivo»
Há 46 min
03:29
Liliana 'lança farpa' a concorrente: «Há pessoas que não têm arcaboiço para estar aqui a aguentar isto»
Há 1h e 14min
02:36
Bruna fica em pânico e em lágrimas com provocações de Liliana
Há 1h e 54min
04:06
Pedro Jorge não resiste e defende a mulher Marisa dos 'ataques' de Joana
Há 2h e 9min
04:06
Joana e Pedro Jorge entram em discussão: «Falar nas costas diz muito sobre as pessoas»
Há 2h e 9min
09:26
Ana irrita-se com Pedro Jorge e ele acaba pensativo
Há 2h e 16min
05:45
Na cama com Fábio, Liliana desespera pela entrada de Zé, mas reage: «Eu não vou conseguir afastar-me»
Há 2h e 38min
02:09
"Gugu dada" e "presta-se a cada papel": Bruna e Dylan 'rasgam' Liliana
Há 2h e 55min
05:01
Leandro implacável com Vera: «Oh filha, quando tu falares certo, as galinhas têm dentes»
Há 3h e 8min
05:28
Leandro 'debaixo de fogo' após ataques de vários concorrentes: «É um ditador»
Há 3h e 13min
05:39
Última Hora: Cinco concorrentes são surpreendidos por nova pista
Há 3h e 22min
04:02
Nova discussão com Marisa Susana no intervalo da gala: «Aqui ninguém me manda calar»
Hoje às 18:44
05:22
As imagens da gala que não viu: Dylan revoltado com atitude de Leandro
Hoje às 18:32
04:53
Bruno Simão arrasa Fábio e Liliana no intervalo da gala: «Ele se fosse homem...»
Hoje às 18:21
01:15
Pára tudo! Mariana pensa ter descoberto o segredo da Bruna
Hoje às 17:53
01:24
Vera arrasa Ana: «Tem medo de mostrar quem realmente é»
Hoje às 17:41
04:15
Leandro irritado com os colegas: «Eu é que devia estar ali»
Hoje às 17:39
03:15
Leandro passado: «Não chega de provocações por hoje!?»
Hoje às 17:34
09:11
Marisa Susana e Ana em discussão: «Tu é que ficas incomodada com a minha presença»
Hoje às 17:31
02:55
Leandro magoado com os colegas por não ser eleito chefe das limpezas: «Estou revoltado»
Hoje às 17:31
06:51
Bruno Simão: «Não me entra na cabeça ser liderado pelo Leandro»
Hoje às 17:00
02:32
«Como é que eu vou fazer isto a alguém com quem estou há 4 anos?»: O 'desespero' de Liliana perante Fábio
Hoje às 16:50
07:04
Cada vez mais próximos, Fábio declara-se a Liliana: «Entreguei-me a ti»
Hoje às 16:35
02:56
«Tens atração por mim ou algum sentimento?» Fábio quer respostas de Liliana
Hoje às 16:28
01:50
«Sempre gozei as pessoas que entravam aqui com namorado e agora...»: Liliana faz confissão
Hoje às 16:12
01:55
Sandro 'empurra' Liliana para os braços de Fábio e fala nas entrelinhas sobre Zé
Hoje às 16:06
06:31
Novas pistas levantam suspeitas na casa
Hoje às 15:59
02:08
Enquanto todos estão na piscina, duas pistas surgem na casa... mas ninguém vê
Hoje às 15:58
05:12
Bruno Simão admite: «Vou ter de tentar pregar uma rasteira ao Sandro»
Hoje às 15:57
03:15
Quem Vera beijaria na casa? Resposta deixa Lídia surpreendida
Hoje às 15:56
01:53
Vera repete momento viral com discurso: «A minha presença é notada por mim mesma»
Hoje às 15:55
01:52
Dylan confronta Liliana por causa de nomeações: «Não percebi essa história...»
Hoje às 15:53
06:44
Depois de Leandro tentar expulsar Marisa do quarto, Pedro fica a rir
Hoje às 15:52
04:36
Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas
Hoje às 15:39
04:36
Última Hora! Fábio e Leandro quase se pegam durante uma discussão
Hoje às 15:39
04:36
Leandro expulsa Marisa do quarto! Concorrente reage: «Não voltas a mexer nas minhas malas».
Hoje às 15:38
04:33
Alta tensão! Depois de forte discussão, Marisa e Leandro acabam de costas voltadas
Hoje às 15:34
03:28
Joana faz comunicado aos colegas e ameaça: «Vou às malas»
Hoje às 14:04
04:16
Raquel arrasa Liliana: «É tão religiosa, mas é uma boa cobrinha»
Hoje às 13:39
09:51
Lídia pica Ana Cristina: «Tu achas que é tudo para ti»
Hoje às 13:32
05:55
Emocionada, Marisa agarra-se a Fábio: «Gosto muito de ti»
Hoje às 13:04
04:38
Lídia enervada na cozinha: «Ainda dizem que eu é que não faço nenhum»
Hoje às 12:57
05:31
Liliana em confronto com Leandro: «O que eu falei de ti foi...»
Hoje às 12:48
04:02
Bruno Simão critica Liliana: «A traição já está ali»
Hoje às 12:39
08:59
Liliana confessa: «Fiz questão de dizer que tenho namorado... e foi o meu maior erro»
Hoje às 12:31
02:29
Bruna passada com Sandro: «Provocações gratuitas, já lhe tinha pedido!»
Hoje às 12:02
02:26
Desolada, Bruna chora desalmadamente por causa do queijo: «Isto é para me testarem»
Hoje às 11:58
05:25
Sandro quer ser igual a Bruno? Ana Cristina acusa-o de ciúmes: «Queres imitar, não és tu»
Hoje às 11:55
01:19
Vera atribui «nojo» a Leandro: «É falso, é cínico...»
Hoje às 11:41
01:07
Ciumeira? Fábio agradece «palavras de amor» de Marisa e Pedro Jorge tem reação impagável
Hoje às 11:38
02:22
Rui acusa Leandro de ter «medo» e este reage: «Tira muitas conclusões infundadas»
Hoje às 11:31
01:40
Dylan e Leandro em nova troca de galhardetes: «Vamos ver se não te vais queimar»
Hoje às 11:26
01:48
«O teu sorriso é só triste»: Marisa Susana critica postura de Fábio
Hoje às 11:22