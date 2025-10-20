Já chegámos ao whatsapp!
As imagens que abalaram a noite: Vera ultrapassa limites numa discussão com Dylan

No Secret Story 9, após uma gala atribulada, marcada por confrontos entre Vera e Dylan, a concorrente perdeu a cabeça quando se voltou a tocar no assunto das suas próprias filhas. Veja as imagens do momento de elevada tensão que marcou a noite e promete mudar tudo no jogo. 

  • Secret Story
  • Há 2h e 16min
Voz gera alvoroço com anúncio: «Uma das manchetes esconde uma pista para um segredo»
07:36

10:29
Concorrentes acordam com notícias fresquinhas no correio. Veja tudo
05:44

10:26
O acordar na casa depois da noite mais explosiva de sempre. Fábio e Liliana separados?
03:00

10:23
Liliana abalada com o segredo de Fábio: «Estive a fazer figura de parva»
07:22

09:53
Liliana desaba: «Não tenho suporte. O único que achava que tinha andou a brincar comigo este tempo todo»
06:00

09:51
Em lágrimas depois de discutir, Liliana berra: «Eu quero me ir embora mesmo!»
06:00

09:46
Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece
01:59

Hoje às 01:39
O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

Hoje às 00:13
Jogo ao rubro: Concorrentes nomeiam em direto e clima aquece na casa
11:58

Hoje às 00:48
Concorrente abandona a casa e deixa todos em choque. Veja o momento
01:34

Hoje às 00:11
Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu
08:15

Há 2h e 1min
As primeiras palavras de Cristina Ferreira ao que aconteceu com Vera e Dylan: «Mal tinha chegado a casa»

Há 39 min
Vera perde as estribeiras com Dylan e o momento parou o País. Isto é tudo o que precisa saber

Há 50 min
O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

Hoje às 00:13
Clássico e elegante: O look perfeito de Cristina Ferreira na gala do Secret Story

Ontem às 22:18
Secret Story: Joana desvenda segredo de Fábio. E esta foi a reação de Liliana

Ontem às 21:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

14 out, 18:50
Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Ontem às 21:31
Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Ontem às 18:58
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Vítima de um trágico acidente... é difícil aceitar»

18 out, 18:17
Afastado da televisão? António Leal e Silva põe um ponto final nos rumores e revela o que se passa

18 out, 18:05
Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

18 out, 17:27
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

14 out, 18:50
Ana Barbosa: "Apareceu-lhe um alto da dimensão de uma bola de golfe na pele"

Há 2h e 35min
Após irmã ser localizada, Cláudio Ramos desabafa: "Resta-nos saber..."

Ontem às 20:27
Ao lado do namorado, Marie anuncia: "A família começa agora"

Ontem às 15:41
Após mudança drástica, Francisco Vale mostra o novo rosto: "Esta metade da cara parece..."

Ontem às 14:40
20 anos depois, este casal do «Big Brother» resiste ao tempo. E o filho já segue os passos do pai

Ontem às 13:14
